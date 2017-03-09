Рязанский бензин подорожал на 6 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 6 копеек и на понедельник, 6 марта, составила 36,61 рубля.
Цена на АИ-92 увеличились на десять копеек, до 35,34 рубля за литр; АИ-95 остался на отметке 38,15. Литр дизельного топлива по-прежнему стоит 37 рублей 2 копейки.
Регион поднялся с 11-го на десятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область сохранила девятую строчку в округе.