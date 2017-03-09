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10:03, 9 марта 2017 583
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Рязанская воспитательница получила условный срок за халатное отношение к травмированному ребенку

Рязанская воспитательница получила условный срок за халатное отношение к травмированному ребенку

Воспитательницу детского сада Клепиковского района признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвиняемая получила условный срок, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что утром 26 октября 2015 года во время отсутствия в группе старшего и младшего воспитателей пятилетний мальчик прыгнул с кресла, упал и получил травму, относящуюся к средней тяжести вреда здоровью.

После того, как старший воспитатель Татьяна Бушина вернулась и обнаружила травму у ребенка, она не приняла экстренных мер. Мальчик продолжал находиться в группе и плакать. Лишь спустя некоторое время нарушительница вызвала родителей ребенка и медработников.

В ходе следствия и судебного разбирательства Бушина не признала себя виновной, однако следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу.

Приговором суда с учетом позиции гособвинителя ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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