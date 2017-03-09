Рязанская транспортная прокуратура добилась блокировки сайта о «зацепинге»

Рязанская транспортная прокуратура добилась блокировки сайта, на котором разместили четыре ролика о «зацепинге». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
В ходе мониторинга сети сотрудники прокуратуры обнаружили обучающую информацию о методах и способах передвижения на не предназначенных для проезда частях железнодорожного транспорта. Впоследствии такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, отметили в пресс-службе.
В связи с этим в Железнодорожный районный суд Рязани направили заявление о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.