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12:09, 9 марта 2017 420
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Рязанец угрожал пистолетом прохожим в Москве

Рязанец угрожал пистолетом прохожим в Москве

В Красносельском районе Москвы задержали 47-летнего уроженца Рязани, который угрожал прохожим пистолетом. Об этом со ссылкой на личные источники передает агентство Nation News.

Известно, что мужчина достал пистолет, стал им размахивать и угрожать людям убийством. «Сотрудники патрульно-постовой службы задержали неадекватного мужчину. Полицейские скрутили его и отобрали оружие», — говорится в сообщении.

Стражи порядка выяснили, что пистолет был травматическим, задержанный имел на него официально разрешение. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.


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