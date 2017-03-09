Рязанец угрожал пистолетом прохожим в Москве

В Красносельском районе Москвы задержали 47-летнего уроженца Рязани, который угрожал прохожим пистолетом. Об этом со ссылкой на личные источники передает агентство
Известно, что мужчина достал пистолет, стал им размахивать и угрожать людям убийством. «Сотрудники патрульно-постовой службы задержали неадекватного мужчину. Полицейские скрутили его и отобрали оружие», — говорится в сообщении.
Стражи порядка выяснили, что пистолет был травматическим, задержанный имел на него официально разрешение. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.