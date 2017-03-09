Рязанский подросток научил мать продавать наркотики через интернет. Об этом сообщила
Молодой человек рассказал матери о схеме продажи наркотиков через интернет, после чего женщина решила таким способом исправить свое материальное положение и выплатить кредит.
Рязанка купила для этих целей планшет, электронные весы и упаковочные материалы. Затем сын зарегистрировал ее в соцсетях, где она договорилась работать «закладчицей» в интернет-магазине.
Полицейские обнаружили и изъяли у семьи 320 граммов «синтетики». Суд назначил 49-летней женщине семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.