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13:48, 9 марта 2017 460
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Создали приложение Shazam для картин

Создали приложение Shazam для картин

Американские разработчики запустили новый сервис Smartifу, который умеет распознавать картины, передает ФАН.

Новое приложение использовать легко: достаточно навести фотокамеру смартфона на саму картину или ее миниатюру, после чего пользователь увидит полную информацию о полотне. При том, по словам разработчиков, сервис предоставляет максимально подробную информацию о предметах искусства.

В Smartifу в ближайшее время добавят экспонаты из музеев Амстердама, Рейкмюсеума, Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Скачать сервис можно будет в мае этого года.


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