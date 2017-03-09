Ограбившие магазин жители Сасовского района «нарвались» на засаду полиции

Двое жителей Сасовского района ограбили продуктовый магазин и «нарвались» на засаду полиции. Об этом сообщила
Работник магазина в селе Агломазово заявил правоохранителям, что утром он обнаружил пролом в стене торгового заведения. Через него злоумышленники похитили несколько бутылок водки и пива, блоки сигарет, а также продукты питания.
Оперативники осмотрели здание, обошли село и опросили местных жителей. Свидетелей ночной кражи не было, но в одном из заброшенных домов, расположенных неподалеку от магазина, полицейские нашли семь пакетов со спиртным и продуктами, похищенными из магазина.
Оперативники устроили засаду, и через несколько часов за украденным пришли 21-летний житель села и его 18-летний приятель из соседнего населенного пункта. Их задержали с поличным, похищенное изъяли.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.