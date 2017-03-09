Рязанская мэрия обнародует зарплаты начальников учреждений

В Рязани обнародуют зарплаты руководства муниципальных учреждений и предприятий.
Данные должны появиться до 1 апреля. Сведения о начальстве учреждений разместят на сайте администрации. Ответственной назначена пресс-служба, цифры она будет получать от учреждений транзитом через подразделения администрации и вице-мэров.
МУПы будут публиковать свою информацию на собственных сайтах.
Статья Трудового кодекса об обнародовании зарплат руководства государственных и муниципальных учреждений и предприятий вступила в силу 4 июля 2016 года.