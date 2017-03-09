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12:46, 9 марта 2017 38
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Рязанская мэрия обнародует зарплаты начальников учреждений

Рязанская мэрия обнародует зарплаты начальников учреждений

Фото: Pixabay.com

В Рязани обнародуют зарплаты руководства муниципальных учреждений и предприятий. Администрация города издала постановление о публикации этих данных в открытом доступе. Речь идет о руководителях, их заместителях и главных бухгалтерах. Публиковаться будет средняя зарплата за год.

Данные должны появиться до 1 апреля. Сведения о начальстве учреждений разместят на сайте администрации. Ответственной назначена пресс-служба, цифры она будет получать от учреждений транзитом через подразделения администрации и вице-мэров.

МУПы будут публиковать свою информацию на собственных сайтах.

Статья Трудового кодекса об обнародовании зарплат руководства государственных и муниципальных учреждений и предприятий вступила в силу 4 июля 2016 года.


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