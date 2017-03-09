Маршрут троллейбуса №16 менять не будут

Маршрут рязанского троллейбуса №16 менять не будут. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг, 9 марта.
Основным фактором при принятии окончательного решения стало мнение горожан, отметили чиновники. Кроме того, дополнительный анализ транспортного управления показал: стабильного пассажиропотока на предлагавшихся дополнительных остановках нет, продление маршрута увеличит интервал движения троллейбусов.
Напомним, в январе администрация предложила
В январе на Театральную площадь по улице Есенина перестал ходить троллейбус №17 —