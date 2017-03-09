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10:37, 9 марта 2017 305
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Маршрут троллейбуса №16 менять не будут

Маршрут троллейбуса №16 менять не будут

Маршрут рязанского троллейбуса №16 менять не будут. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг, 9 марта.

Основным фактором при принятии окончательного решения стало мнение горожан, отметили чиновники. Кроме того, дополнительный анализ транспортного управления показал: стабильного пассажиропотока на предлагавшихся дополнительных остановках нет, продление маршрута увеличит интервал движения троллейбусов.

Напомним, в январе администрация предложила перенести конечную остановку с площади Мичурина на Театральную, продлив маршрут по улицам Маяковского и Есенина. В интернет-опросе приняли участие больше 30 тысяч человек, 60% проголосовали против.

В январе на Театральную площадь по улице Есенина перестал ходить троллейбус №17 — его пустили в Шлаковый.


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