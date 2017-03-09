Экспресс «Москва-Рязань» насмерть сбил подростка

В среду, 8 марта, экспресс «Москва-Рязань» насмерть сбил 13-летнего подростка. Об этом сообщила
По предварительным данным, инцидент произошел около 20 часов в районе станции Удельная Рязанского направления. От полученных травм девочка скончалась на месте.
По данному факту организована доследственная проверка, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.