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8:29, 9 марта 2017 1 310
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Экспресс «Москва-Рязань» насмерть сбил подростка 1

Экспресс «Москва-Рязань» насмерть сбил подростка

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В среду, 8 марта, экспресс «Москва-Рязань» насмерть сбил 13-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба московского СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел около 20 часов в районе станции Удельная Рязанского направления. От полученных травм девочка скончалась на месте.

По данному факту организована доследственная проверка, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


© RZN.info

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