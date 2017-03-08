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20:29, 8 марта 2017 379
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В сети появились фотографии «Киа Рио» нового поколения

В сети появились фотографии «Киа Рио» нового поколения

В сети появились фотографии, на которых показан дизайн седана Kia Rio нового поколения для России. Кадры опубликовали на форуме портала Club-solaris.ru.

Образ машины существенно изменился благодаря новым бамперам, решетке радиатора и капоту. Верхняя часть фальшрадиаторной решетки стала уже, а место для крепления регистрационного знака сзади переместится с крышки багажника на бампер.

Технические характеристики не раскрыли. По предварительным данным, автомобиль оснастят бензиновыми двигателями 1,4 и 1,6 литра мощностью 107 и 123 л.с.

Машину нового дизайна представят во второй половине 2017 года. Производить модель будут в Санкт-Петербурге.

В данный момент стартовая цена седана в России от 639 тысяч рублей, хэтчбека — от 669 тысяч 900 рублей.


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