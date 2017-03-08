Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:55, 8 марта 2017 212
 0    0

Samsung проверит информацию об использовании спецслужбами телевизоров для слежки

Samsung проверит информацию об использовании спецслужбами телевизоров для слежки

Samsung проверит информацию об использовании ЦРУ телевизоров для слежки. Соответствующие документы, хранившиеся в Центре по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, появились у WikiLeaks, передает «РИА Новости».

Кибератаки для проникновения в программное обеспечение телевизоров Samsung были разработаны ЦРУ совместно с британской разведкой Ми-5.

Согласно документам, в телевизоры встраивали вредоносную программу Weeping Angel («Рыдающий ангел»), которая создавала видимость отключения телевизора, который работал как «жучок», позволяя прослушивать разговоры.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
20:55, 8 марта 2017
Samsung проверит информацию об использовании спецслужбами телевизоров для слежки
19:32, 8 марта 2017
Google выпустит новый смартфон Pixel до конца 2017 года
15:20, 8 марта 2017
Apple объявили об устранении используемых спецслужбами уязвимостей
14:41, 6 марта 2017
Apple не выпустит в продажу iPhone 8 осенью
20:55, 5 марта 2017
В Facebook появились дизлайки в личных сообщениях
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 38 133
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 33 787
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
14:52, 7 марта 2017 31 170
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 20 926
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 3
8:17, 25 февраля 2017 16 096
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум