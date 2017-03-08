Samsung проверит информацию об использовании спецслужбами телевизоров для слежки

Samsung проверит информацию об использовании ЦРУ телевизоров для слежки. Соответствующие документы, хранившиеся в Центре по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, появились у WikiLeaks, передает «
Кибератаки для проникновения в программное обеспечение телевизоров Samsung были разработаны ЦРУ совместно с британской разведкой Ми-5.
Согласно документам, в телевизоры встраивали вредоносную программу Weeping Angel («Рыдающий ангел»), которая создавала видимость отключения телевизора, который работал как «жучок», позволяя прослушивать разговоры.