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17:35, 8 марта 2017 553
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Изображение и фразы Шурыгиной запатентуют для изготовления сувениров

Изображение и фразы Шурыгиной запатентуют для изготовления сувениров

В Роспатент подали заявку на регистрацию изображения Дианы Шурыгиной и фраз «Чуть-чуть», «На донышке». Заявку предоставили в распоряжение агентству городских новостей «Москва».

Заявителем является Татьяна Кузнецова. Товарные знаки позволят выпускать под продукты питания, одежду и сувениры.

Девушка стала известной после участия в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят». Несовершеннолетнюю Диану Шурыгину изнасиловал знакомый на вечеринке. Молодой человек отрицал вину, но пострадавшая обратилась в полицию. Юноша получил срок.

«Моя клиентка поддерживает Диану Шурыгину после всего, что ей пришлой пережить. Ей также пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Она уже жертвовала деньги и теперь намерена зарегистрировать ее образ и имя, чтобы выпускать майки, кружки и другие сувениры с ее изображением. Вырученные деньги она намерена направить в фонды, оказывающие поддержку жертвам изнасилования», — пояснил агентству «Москва» адвокат Андрей Зайцев, представляющий интересы заявительницы.

Кроме того, саму Шурыгину планируют привлечь к сбору средств для пострадавших от изнасилования женщин.


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