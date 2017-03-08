Изображение и фразы Шурыгиной запатентуют для изготовления сувениров

В Роспатент подали заявку на регистрацию изображения Дианы Шурыгиной и фраз «Чуть-чуть», «На донышке». Заявку предоставили в распоряжение агентству городских новостей «
Заявителем является Татьяна Кузнецова. Товарные знаки позволят выпускать под продукты питания, одежду и сувениры.
Девушка стала известной после участия в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят». Несовершеннолетнюю Диану Шурыгину изнасиловал знакомый на вечеринке. Молодой человек отрицал вину, но пострадавшая обратилась в полицию. Юноша получил срок.
«Моя клиентка поддерживает Диану Шурыгину после всего, что ей пришлой пережить. Ей также пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Она уже жертвовала деньги и теперь намерена зарегистрировать ее образ и имя, чтобы выпускать майки, кружки и другие сувениры с ее изображением. Вырученные деньги она намерена направить в фонды, оказывающие поддержку жертвам изнасилования», — пояснил агентству «Москва» адвокат Андрей Зайцев, представляющий интересы заявительницы.
Кроме того, саму Шурыгину планируют привлечь к сбору средств для пострадавших от изнасилования женщин.