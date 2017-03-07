Volkswagen представил в Женеве концепт беспилотного автомобиля. Видео

Volkswagen представил на авиашоу в Женеве концепт беспилотного автомобиля. Об этом во вторник, 7 марта, пишет «
Немецкий концерн продемонстрировал прототип своего первого самоуправляемого автомобиля. Его назвали Sedric (сокращенно от self-driving car). Главный исполнительный директор Volkswagen Маттиас Мюллер рассказал, что четырехместный беспилотник станет базовым для ряда моделей.
Эксперты считают, что концерн начал активно переходить на производство «зеленого» автотранспорта и беспилотных машин. Так, к 2025 году в линейке Volkswagen должно появиться более 30 электрокаров.
Ранее сообщалось, что на авиашоу в Женеве лучшим автомобилем Европы