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19:56, 7 марта 2017 42
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Volkswagen представил в Женеве концепт беспилотного автомобиля. Видео

Volkswagen представил в Женеве концепт беспилотного автомобиля. Видео

Volkswagen представил на авиашоу в Женеве концепт беспилотного автомобиля. Об этом во вторник, 7 марта, пишет «Российская газета».

Немецкий концерн продемонстрировал прототип своего первого самоуправляемого автомобиля. Его назвали Sedric (сокращенно от self-driving car). Главный исполнительный директор Volkswagen Маттиас Мюллер рассказал, что четырехместный беспилотник станет базовым для ряда моделей.

Эксперты считают, что концерн начал активно переходить на производство «зеленого» автотранспорта и беспилотных машин. Так, к 2025 году в линейке Volkswagen должно появиться более 30 электрокаров.

Ранее сообщалось, что на авиашоу в Женеве лучшим автомобилем Европы признали Peugeot 3008.


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