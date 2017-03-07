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10:54, 7 марта 2017 880

Рязанцам подсказали необычную идею для подарка на 8 марта

Рязанцам подсказали необычную идею для подарка на 8 марта

В преддверии 8 марта все женщины ждут необычных подарков и сюрпризов. Тем более, если на 23 февраля вам подарили не бритву и носки, а что-то действительно нужное.

Большинство современных женщин украшают свой дом очень тщательно, филигранно выбирая досконально — шторы, светильники, предметы интерьера. Что же подарить любимой на 8 марта? В этом случае есть по крайне-мере одно решение — салон штор «Ла Телла», в котором можно подчеркнуть достоинства пространства, поддержать элементы интерьера, создать акценты, смягчить формы.

Более подробную информацию о необычных подарках для любимых женщин читайте в разделе «Публикации».


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1 час назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

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