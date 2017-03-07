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10:40, 7 марта 2017 125

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Добро пожаловать в «Ла Телла»

Как невесте платье, так интерьеру подбирается текстиль — чтобы подчеркнуть достоинства пространства, поддержать элементы интерьера, создать акценты, смягчить формы. Это искусство, где важно довериться мастеру и стать ему музой или соавтором.

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника. Залы, переходящие один в другой, элементы готовых решений и ткани: летящие, обволакивающие, укрывающие, оживляющие. Французское барокко, русский ампир, испанский импрессионизм, итальянская классика: это, и правда, музей в ткани. Впрочем, экскурсовод, а в данном случае дизайнер окажется рядом, едва уловив ищущий взгляд клиента. А затем — добро пожаловать в мир принтов, плетений, красок.

На вкус и цвет

Вот свежая палитра тканей от итальянцев. Сам каталог уже — произведение искусства. Текстиль любит тишину и проверку временем, так что свежие идеи дизайнеров с пиренейского полуострова аккуратно трансформируются из коллекции в коллекцию, изящно продолжая выбранное направление.

А вот европейские фабричные ткани — добротная выделка, сочные цвета, доступный и достойный вариант для разных интерьеров. К слову — мастера салона говорят: не угадаешь с первого взгляда, чего хочет клиент. Все чаще молодые пары выбор делают в сторону многослойных рельефов и драпировки, а их родители, устав от плюша девяностых, ищут изящество в рисунках, голосуя за простоту форм.

Весеннее преображение

Преображение окна, как и покупка платья, начинается с примерки: мастера «Ла Телла» готовы создать образ по вашим размерам или сделать замер на месте. Эскизы, подбор материала, внимание к деталям, эстетические споры — вот так в весеннем вдохновении рождается убранство комнаты. Наряд, который успокоит дом, порадует гостей, завершит задумку дизайнера. Причем в «Ла Телла» убеждают: «красиво» не равно «дорого». В стоимости готового решения много составляющих: предпочитаете дизайнерскую ткань с элементами ручной работы или добротную коллекцию напрямую с фабрик Германии, Италии Франции и США, хотите индивидуальный декор с драпировкой и многослойностью или важнее — лаконичность цвета и качество ткани, выбираете эксклюзив или вам вы за сочность красок и качество плетения.

Нюансов десятки, и пояснить, какие факторы решающие в конкретном случае может и должен мастер своего дела. Кстати, нередки ситуации, когда клиенты приносят фото из журнала: «Хочу именно так!» и любое здравое «желаю» здесь воплощают. Хотите обивку дивана поменять — не проблема. Нужны декоративные подушки нестандартных форм — пожалуйста, тканое панно на стену, чтоб поддержать рисунок тюля — смелым идеям скажут «спасибо», потому что к творчеству здесь отношение трепетное.

Одно место — одно решение

Как комбинировать ткани и цвета, на что крепить, чем подхватить, а может вовсе, заменить карнизы… Вам все еще кажется, что украшение окна — простейшая из задач по обновлению пространства? Отнюдь, если к делу подходить с фантазией и изяществом, но спешим вас успокоить, что творческий и увлекательный процесс с мастерами своего дела может стать вдохновляющим занятием в преддверии яркого летнего солнца и буйства красок за окном.

Адреса магазинов: Рязань, Первомайский проспект, 51; Народный бульвар, 9, телефон 8 (4912) 92-66-33


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