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15:41, 7 марта 2017 398
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На улице Циолковского столкнулись «семерка» и иномарка

На улице Циолковского столкнулись «семерка» и иномарка

На улице Циолковского столкнулись «семерка» и иномарка. Соответствующее фото появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

В результате ДТП иномарку вынесло на тротуар.

Официальной информации по данному факту не поступало.


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