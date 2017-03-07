На улице Циолковского столкнулись «семерка» и иномарка. Соответствующее фото появилось в
В результате ДТП иномарку вынесло на тротуар.
Официальной информации по данному факту не поступало.
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На улице Циолковского столкнулись «семерка» и иномарка. Соответствующее фото появилось в
В результате ДТП иномарку вынесло на тротуар.
Официальной информации по данному факту не поступало.
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Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.