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13:47, 7 марта 2017 729
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Любимов поручил усилить контроль за техникой безопасности на стройплощадках

Любимов поручил усилить контроль за техникой безопасности на стройплощадках

Николай Любимов поручил усилить контроль за соблюдением техники безопасности на стройплощадках Рязанской области. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Врио главы региона напомнил о трагедии, произошедшей около Центрального спортивного комплекса. Во время проведения частной компанией работ упал строительный кран, в результате чего погиб сварщик.

«Я прошу в первую очередь минстрой области, трудовую инспекцию совместно с главами муниципальных образований максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона, — подчеркнул Николай Любимов. — Заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину необходимо координировать эту работу».

Напомним, по данным следствия кран упал из-за не до конца выставленных опор.


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