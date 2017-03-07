Любимов поручил усилить контроль за техникой безопасности на стройплощадках

Николай Любимов поручил усилить контроль за соблюдением техники безопасности на стройплощадках Рязанской области. Об этом сообщает
Врио главы региона напомнил о
«Я прошу в первую очередь минстрой области, трудовую инспекцию совместно с главами муниципальных образований максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона, — подчеркнул Николай Любимов. — Заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину необходимо координировать эту работу».
Напомним, по данным следствия кран упал