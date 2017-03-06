Филиал «Рязаньэнерго» подготовил региональные электросети к паводку

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализовал комплекс мер для обеспечения стабильной работы энергооборудования и надежного электроснабжения потребителей в период паводка.
Мероприятия, направленные на предотвращение возможных нештатных ситуаций и координацию действий персонала в случае возникновения технологических нарушений, проводятся в филиале ежегодно и каждый раз разрабатываются с учетом прогнозов метеорологов и опыта работы в предыдущие паводковые периоды.
Готовясь к сезону «большой воды», энергетики провели осмотры переходов воздушных линий (ВЛ) через реки, проверили состояние фундаментов опор и защиты их оснований от ледохода в поймах рек и местах, которые могут быть подвержены размыву. Энергообъекты и участки ВЛ, расположенные в зонах возможного подтопления, а также электроустановки, снабжающие электричеством социально значимые объекты, будут под особым контролем энергетиков на протяжении всего периода паводка.
Бригады укомплектованы необходимым запасом инструментов, материалов и средств защиты для проведения аварийно-восстановительных работ. Проведена дополнительная проверка средств связи, транспорта, стационарных и передвижных насосов, плавсредств и другой необходимой спецтехники. Резервные источники систем электроснабжения подготовлены к экстренной транспортировке в случае необходимости. Персонал прошел противоаварийные тренировки с использованием специальной техники и инструктажи о порядке действий в зонах затопления, в том числе с проработкой вопроса об оказании первой помощи пострадавшим на воде.
Для круглосуточного мониторинга паводковой ситуации и оперативного реагирования в случае угрозы или возникновения технологических нарушений энергетики находятся в тесном взаимодействии с подразделениями ГУ МЧС по Рязанской области, гидрометеорологической службой и районными администрациями.