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16:27, 4 марта 2017 246
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На уроке химии в волынской школе отравились более двадцати детей

На уроке химии в волынской школе отравились более двадцати детей

На уроки химии в одной из школ Волынской области отравился 21 ребенок. Учительницу госпитализировали в терапевтическое отделение больницы с сердечным приступом, передает «РИА Новости».

Дети находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Главврач больницы назвал их диагноз — «отравление парами неизвестного летучего вещества». Среди основных симптомов — головная боль, головокружение, рвота, повышение температуры тела и першение в горле. По словам главврача, все пострадавшие получают дезинтоксикационную терапию.

В Волынской области возбудили уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.


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