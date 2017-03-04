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17:07, 4 марта 2017 224
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Федеральный канал рассказал о подготовке пилотов дальней авиации в Дягилеве. Видео

Федеральный канал рассказал о подготовке пилотов дальней авиации в Дягилеве. Видео

Фото: Pixabay.com

«Рен ТВ» снял сюжет о подготовке летчиков на авиабазе Дягилево. В масштабной тренировке участвуют экипажи дальней авиации.

В Дягилевский центр боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации собираются пилоты со всей страны. График их полетов расписан на месяцы вперед.

Командир учебной эскадрильи Александр Нагорнов рассказал, что летчики проходят строгий отбор.

«В первую очередь, им надо зарекомендовать себя в полку, в части, в которой они выполняют полеты, чтобы их направили к нам в Центр для сдачи экзаменов, — отметил Нагорнов. — После этого по результатам полученных баллов расставляются приоритеты: кто в первую очередь, а кто во вторую».

На авиабазе готовят командиров трех основных самолетов дальней авиации: бомбардировщиков Ту-22М3, легендарного турбовинтового СУ-95МС, известного еще со времен Холодной войны, и воздушного танкера Ил-78. На последнем можно переместиться на другой континент, заправляясь прямо в воздухе.

Отмечается, что под наблюдением опытных инструкторов помощники командиров примерно за полгода становятся во главу экипажа и возвращаются в свои полки.

Фото сайта Tupolev.ru


© RZN.info

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