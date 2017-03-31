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20:59, 31 марта 2017 148
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Саратовец предстанет перед судом за попытку украсть у рязанки полтора млн рублей

Саратовец предстанет перед судом за попытку украсть у рязанки полтора млн рублей

Житель Саратова предстанет перед судом за попытку украсть у рязанки 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, мужчина в период с 20 августа по 16 сентября 2015 года путем обмана пытался похитить у 33-летней жительницы Рязани 1,5 миллиона рублей.

Саратовец представился сотрудником ФСБ и требовал деньги для того, чтобы в отношении женщины не возбуждали уголовное дело по факту хищения денежных средств у одной из страховых компаний.

16 сентября 2015 года мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Саратовской области при получении от потерпевшей 500 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело направлено в Ленинский районный суд Саратова.


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10 часов назад
Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

Полезные знания по налогообложению для рязанского бизнеса

29 марта семинар, посвященный системам налогообложения, провел руководитель СБК «Профит» Андрей Жильцов.

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