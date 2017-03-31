Саратовец предстанет перед судом за попытку украсть у рязанки полтора млн рублей

Житель Саратова предстанет перед судом за попытку украсть у рязанки 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на
По версии следствия, мужчина в период с 20 августа по 16 сентября 2015 года путем обмана пытался похитить у 33-летней жительницы Рязани 1,5 миллиона рублей.
Саратовец представился сотрудником ФСБ и требовал деньги для того, чтобы в отношении женщины не возбуждали уголовное дело по факту хищения денежных средств у одной из страховых компаний.
16 сентября 2015 года мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Саратовской области при получении от потерпевшей 500 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Дело направлено в Ленинский районный суд Саратова.