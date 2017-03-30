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19:04, 30 марта 2017 317
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Жители улицы Чкалова захотели отгородиться от будущего торгового центра

Жители улицы Чкалова захотели отгородиться от будущего торгового центра

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В четверг, 30 марта, в Рязани прошли публичные слушания по изменению Правил землепользования и застройки под создание торгово-офисного центра на улице Чкалова.

Собственник Олег Шатров попросил перевести участок по адресу Чкалова, 50 в зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения из зоны предприятий IV и V класса и зоны коммунально-складских организаций. Его представитель отметил, что в 2015 году аналогичные изменения внесли в Генплан города, а закон требует единства этого документа и ПЗЗ.

По словам владельца, сейчас на территории площадью 1,2 га расположены полуразрушенные здания бывшего молочного комбината «Нива Рязани». Вместо них должен появиться торгово-офисный центр с парковкой на 190 мест, газонами и кустами по периметру.

На слушания пришли три жительницы ближайших домов. Они попросили отгородить их здания забором вместо предложенного газона, который, уверены женщины, «станет парковкой». Замглавного архитектора города Роман Шашкин предложил организовать на участке проезд для большегрузов соседнего «Рязаньзернопродукта», чей маршрут сейчас пролегает вдоль жилых домов.

Шатров согласился скорректировать проект, заметив, что тот устарел. Собственник признался, что приобрел землю несколько лет назад, когда ТЦ был очень выгодным вариантом, но оформление бумаг слишком затянулось и он не уверен в точном исполнении давнего плана. Также заявитель обменялся телефонами с жительницами для обмена предложениями в дальнейшем.

Письменные обращения по проекту не поступали.

Окончательное решение по заявке примет мэрия с учетом результатов слушаний. Их опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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