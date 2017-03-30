Воспитанники Солотчинской школы-интерната построили «птичий городок». Фото

Воспитанники Солотчинской школы-интерната для детей-сирот построили «птичий городок». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.
Мастер-классы для детей от 9 до 14 лет провели сотрудники министерства природопользования и представители Рязанского отделения «Союза охраны птиц России». Со школьниками также встретились сотрудники «Пожлеса», Солотчинского лесничества и Центра защиты леса. Они рассказали ребятам, как надо вести себя в лесу, чтобы не навредить природе.
Школьники смастерили домики для пернатых накануне Международного дня птиц. Ежегодно «Союз охраны птиц» определяет птицу-символ. В этом году им стала синичка-гаичка. Поэтому дети смастерили домики-синичники.
Все участники мастер-класса получили от гостей памятные призы и подарки.