Включение «Есенинской Руси» в генплан Рязани вынесли на слушания

В Рязани пройдут публичные слушания по внесению достопримечательного места «Есенинская Русь» в генеральный план. В четверг, 30 марта городская дума назначила их на 11 мая. В границы объекта наследия федерального значения попадает часть Солотчи, отметил председатель имущественного комитета Роман Худяков.
Слушания пройдут в малом зале рязанской администрации: улица Радищева, дом №28. Начало в 18 часов.
До 11 мая будут принимать предложения горожан по проекту: улица Введенская, дом №107, кабинет 209. Телефон: 29-78-17.
Окончательное решение по изменению генплана примет дума с учетом результатов слушаний.