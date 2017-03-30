Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:12, 30 марта 2017 240
 0    0

Суд над пойманным на взятке бывшим рязанским чиновником начнется 4 апреля

Суд над пойманным на взятке бывшим рязанским чиновником начнется 4 апреля

Суд над бывшим рязанским чиновником Сергеем Солодовым начнется во вторник, 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Солодов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В свою очередь одного из рязанских застройщиков обвиняют в даче взятки в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ), а руководителя другой коммерческой организации — в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ), а также в подделке официальных документов (часть 1 статьи 327 УК РФ) и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Следствие установило, что в апреле 2016 года бывший чиновник через посредника получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 250 тысяч рублей (из них 100 тысяч рублей составило вознаграждение посредника) за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

В ходе следствия по делу выявили еще три эпизода посредничества во взяточничестве. Так, в феврале 2016 года руководитель коммерческой организации согласился оказать помощь своему знакомому. Он получил 400 тысяч рублей для передачи в качестве взятки, якобы, должностным лицам администрации города для беспрепятственного согласования разрешения на строительство жилого комплекса. При этом обвиняемый оставил деньги себе. Кроме того, в декабре 2015 года он же по просьбе одного из своих знакомых оказал помощь в регистрации части здания, для чего подделал разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию этого здания. Документы затем предоставили в администрацию города и учреждение Росреестра. Двое обвиняемых признали свою вину. Отмечается, что на имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Обвиняемых в получении взятки и посредничестве во взяточничестве заключили под стражу. В отношении обвиняемого в даче взятки избрали меру пресечения в виде залога в сумме 3 миллиона рублей.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:44, 30 марта 2017
Сбербанк подал на рязанца в суд за более 200 тысяч рублей долга
10:12, 30 марта 2017
Суд над пойманным на взятке бывшим рязанским чиновником начнется 4 апреля
10:05, 30 марта 2017
Следком возбудил уголовное дело по фактам нарушений в рязанской спортшколе
9:38, 30 марта 2017
В Сасове мужчина ограбил гараж через пролом в стене
9:32, 30 марта 2017
Разгромивших в Кораблинском районе кладбище вандалов осудили
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 46 597
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 37 673
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 735
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 28 265
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 22 258
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 30
Все новости
Форум