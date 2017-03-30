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12:15, 30 марта 2017 58
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Появилось видео с места трагического ДТП на Южной окружной

Появилось видео с места трагического ДТП на Южной окружной

Появилось видео с места трагического ДТП на Южной окружной. Об этом сообщил ГТРК «Ока» в среду, 29 марта.

Напомним, ДТП произошло в 18:34, 60-летний рязанец, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся автомобилем Ssаng Yоng под управлением 44-летнего рязанца. В результате ДТП 30-летняя женщина, пассажир легковой автомашины, получила травмы, от которых скончалась на месте аварии, водитель и 8-летняя пассажирка того же автомобиля с травмами доставлены в больницу.

В отношении водителя Volvo возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Подозреваемого взяли под стражу.


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