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9:46, 30 марта 2017 293
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На пожаре в Шиловском районе мужчина получил ожоги

На пожаре в Шиловском районе мужчина получил ожоги

На пожаре в Шиловском районе пострадал мужчина 1986 года рождения. Он получил ожоги первой и второй степени, сообщили RZN.info в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.

Напомним, пожар в частном доме произошел в ночь на четверг, 30 марта. Деревянное здание сгорело полностью.


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Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

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