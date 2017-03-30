На пожаре в Шиловском районе мужчина получил ожоги

На пожаре в Шиловском районе пострадал мужчина 1986 года рождения. Он получил ожоги первой и второй степени, сообщили RZN.info в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.
Напомним, пожар в частном доме
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На пожаре в Шиловском районе пострадал мужчина 1986 года рождения. Он получил ожоги первой и второй степени, сообщили RZN.info в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.
Напомним, пожар в частном доме
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В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.