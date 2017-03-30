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8:04, 30 марта 2017 475
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В Шиловском районе сгорел дом, есть пострадавший

В Шиловском районе сгорел дом, есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В деревне Уша Шиловского района сгорел дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.


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