В Шиловском районе сгорел дом, есть пострадавший

В деревне Уша Шиловского района сгорел дом. Об этом сообщила
Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В деревне Уша Шиловского района сгорел дом. Об этом сообщила
Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьСкончался бывший игрок московского и рязанского «Спартака»
|
cледующая новость →Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления
Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.