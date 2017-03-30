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15:49, 30 марта 2017 155

Филиал «Рязаньэнерго» напомнил о правилах поведения вблизи энергообъектов

Филиал «Рязаньэнерго» напомнил о правилах поведения вблизи энергообъектов

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10-35-110 кВ устанавливаются вдоль ЛЭП в виде земельного участка и воздушного пространства на расстоянии: ВЛ 0,4 кВ — 2 метра, ВЛ 6-10 кВ — 10 метров, ВЛ 35 кВ — 15 метров, ВЛ 110 кВ — 20 метров по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи определена в виде участка земли на расстоянии 1 м в обе стороны от крайних кабелей.

Несанкционированные действия в границах таких зон могут повлечь за собой несчастные случаи вплоть до летальных исходов, нарушить электроснабжение потребителей и спровоцировать пожар. Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещено:

  • разбивать в охранных зонах палаточные лагеря и устраивать пикники,
  • строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, а также размещение торговых точек, полевых станов, загонов для скота, свалок для мусора, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов. Энергетики должны иметь беспрепятственный доступ к энергообъектам для обеспечения их пожарной безопасности, обслуживания и ремонта,
  • складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных,
  • посадка и вырубка деревьев и кустарников,
  • монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров, проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. Случайное касание провода оборудованием, кузовом крупногабаритной техники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю — смертельно опасно для человека: выходя из машины, водитель получает серьезную ожоговую траву или погибает на месте от действия электротока.

Энергетики постоянно контролируют работу энергообъектов, однако обращаются к жителям региона с убедительной просьбой немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон по телефону «горячей линии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00.


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