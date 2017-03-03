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15:31, 3 марта 2017 121
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За год «квадрат» в рязанских новостройках подешевел на 5%

За год «квадрат» в рязанских новостройках подешевел на 5%

Фото: Pixabay.com

За 2016 год стоимость квадратного метра в рязанских новостройках снизилась на 5,1%. Такие данные опубликовал портал «Мир квартир» в четверг, 2 марта.

Согласно им, по темпам падения регион занял 20-е место среди 72 изученных, между Марий Эл, Нижегородской и Орловской областями с одной стороны и Курской — с другой. Лидируют Оренбургская область (-14,8%), Мордовия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Наибольшее подорожание зафиксировали в Татарстане (+10,1%), Архангельской и Кемеровской областях.

По данным портала, в среднем рязанский «квадрат» стоил 39 164 рубля. Это 52-я сумма, между Владимирской областью и Бурятией. Самые дорогие новостройки в Москве (205 989), Санкт-Петербурге и Крыму, самые дешёвые — в Дагестане (23 049), Алтае и Хакасии.

Средние значения по стране — 59 385 рублей и минус 2,3%.


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