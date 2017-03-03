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11:53, 3 марта 2017 241
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В Рязанской области изъяли почти 500 граммов марихуаны

В Рязанской области изъяли почти 500 граммов марихуаны

В Рязанской области изъяли 446 граммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что 26-летний житель города Новомичуринска Пронского района может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Полицейские остановили на улице города молодого человека и при досмотре обнаружили у него пакет с растительной смесью. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил 296 грамм марихуаны.

Также шацкие полицейские установили, что в сарае 31-летнего мужчины в Путятинском районе, могут храниться наркотики. В ходе досмотра полицейские нашли самодельную упаковку с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что в сарае незаконно хранилось 150 грамм марихуаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.


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