В Рязанской области изъяли почти 500 граммов марихуаны

В Рязанской области изъяли 446 граммов марихуаны. Об этом сообщили в
Оперативники получили информацию, что 26-летний житель города Новомичуринска Пронского района может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Полицейские остановили на улице города молодого человека и при досмотре обнаружили у него пакет с растительной смесью. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил 296 грамм марихуаны.
Также шацкие полицейские установили, что в сарае 31-летнего мужчины в Путятинском районе, могут храниться наркотики. В ходе досмотра полицейские нашли самодельную упаковку с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что в сарае незаконно хранилось 150 грамм марихуаны.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.