В России начнут платить за рождение первого ребенка

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в России могут ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка, пишет «
Данную инициативу обсудят на ближайшем круглом столе СФ, который состоится в марте и будет посвящен проблемам демографии в стране. Так, в Удмуртии за первенца могут выплачивать до 50 тысяч рублей, а в Башкирии эта сумма составила 300 тысяч рублей.
По словам Валерия Рязанского, это мера позволит повысить рождаемость в России. Сенатор отметил, что говорить о какой-то конкретной сумме пока рано, сначала необходимо «все увязать в рамках бюджета страны».