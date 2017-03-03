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10:00, 3 марта 2017 547
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В России начнут платить за рождение первого ребенка

В России начнут платить за рождение первого ребенка

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в России могут ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка, пишет «Российская газета».

Данную инициативу обсудят на ближайшем круглом столе СФ, который состоится в марте и будет посвящен проблемам демографии в стране. Так, в Удмуртии за первенца могут выплачивать до 50 тысяч рублей, а в Башкирии эта сумма составила 300 тысяч рублей.

По словам Валерия Рязанского, это мера позволит повысить рождаемость в России. Сенатор отметил, что говорить о какой-то конкретной сумме пока рано, сначала необходимо «все увязать в рамках бюджета страны».


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