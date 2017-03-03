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11:14, 3 марта 2017 68
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В Москве сотрудники скорой помощи выучат английский язык к Кубку Конфедераций

В Москве сотрудники скорой помощи выучат английский язык к Кубку Конфедераций

В Москве сотрудники скорой помощи пройдут интенсивное обучение английскому языку в преддверии Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. Курсы также организууют для московских диспетчеров, передает «РИА Новости».

Во время Кубка конфедерации задействуют более 20 бригад скорой помощи. Они будут дежурить у стадиона «Спартак», на маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды.

«Сотрудники московской станции скорой медицинской помощи, отобранные к Кубку конфедераций, пройдут интенсивное обучение английскому языку. Медработников разделят на несколько групп по степени владения английским. Новичков обучат говорить на иностранном языке на уровне на уровне pre-intermediate и выше», — отметили в столичной мэрии.

Для иностранных туристов создадут отдельный диспетчерский пульт. На нем будут работать около 20 специалистов, свободно владеющих английским языком. Телефон для туристов — 103.

Напомним. Кубок конфедераций FIFA пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля. Всего команды сыграют 16 матчей: в Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион «Фишт»), Москве (стадион «Спартак») и Казани (стадион «Казань-Арена»). В первенстве примут участие лучшие сборные континентов: команды Германии, Португалии, Мексики, Австралии, Чили, Новой Зеландии и Камеруна. Команда России также поучаствует в турнире.


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