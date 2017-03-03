Совет ветеранов академии ФСИН предложил установить памятник Агапкину возле гостиницы «Амакс»

Совет ветеранов академии ФСИН предложил установить памятник композитору Василию Агапкину возле гостиницы «Амакс». С инициативой выступили члены совета Петр Бодько и Николай Ткаченко, пишут «
По словам авторов, идея появилась в 2012 году, когда маршу «Прощание славянки» исполнилось 100 лет. «Мы исходим из того, что Рязань — родина великих людей. Здесь родились более 300 Героев Советского Союза и Героев России. Но подвиги совершались не только на фронтах Великой Отечественной войны, и в Первой мировой войне тоже, и в предыдущих войнах», — рассказал Ткаченко. По его мнению, рязанцы должны знать своих героев.
Инициаторы предложили установить памятник возле гостиницы «Амакс» на Первомайском проспекте. «Во время наших традиционных парадов курсанты будут идти строем и отдавать автору „Прощания славянки“ честь, а многочисленные туристы, приезжающие в Рязань, увидят, кто прославил нашу страну и под звуки чьей музыки бойцы уходили на фронт», — отметил Бодько.
Напомним, в 2013 году в Рязани
В 2014 году на родине Агапкина, в Михайловском районе,