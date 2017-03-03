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14:07, 3 марта 2017 125
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Совет ветеранов академии ФСИН предложил установить памятник Агапкину возле гостиницы «Амакс»

Совет ветеранов академии ФСИН предложил установить памятник Агапкину возле гостиницы «Амакс»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Совет ветеранов академии ФСИН предложил установить памятник композитору Василию Агапкину возле гостиницы «Амакс». С инициативой выступили члены совета Петр Бодько и Николай Ткаченко, пишут «Рязанские ведомости».

По словам авторов, идея появилась в 2012 году, когда маршу «Прощание славянки» исполнилось 100 лет. «Мы исходим из того, что Рязань — родина великих людей. Здесь родились более 300 Героев Советского Союза и Героев России. Но подвиги совершались не только на фронтах Великой Отечественной войны, и в Первой мировой войне тоже, и в предыдущих войнах», — рассказал Ткаченко. По его мнению, рязанцы должны знать своих героев.

Инициаторы предложили установить памятник возле гостиницы «Амакс» на Первомайском проспекте. «Во время наших традиционных парадов курсанты будут идти строем и отдавать автору „Прощания славянки“ честь, а многочисленные туристы, приезжающие в Рязань, увидят, кто прославил нашу страну и под звуки чьей музыки бойцы уходили на фронт», — отметил Бодько.

Напомним, в 2013 году в Рязани проходил конкурс на лучший эскиз памятника маршу «Прощание славянки», однако члены жюри пришли к выводу, что среди 18 работ нет достойной для воплощения идеи. Также в конкурсе на благоустройство гостиницы на Первомайском проспекте победил проект с фонтаном.

В 2014 году на родине Агапкина, в Михайловском районе, открыли бюст композитора.


© RZN.info

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