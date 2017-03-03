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15:42, 3 марта 2017 65

Сотрудники «Мегафона» рассказали рязанским школьникам об истории мобильной связи

Сотрудники «Мегафона» рассказали рязанским школьникам об истории мобильной связи

Ученики и педагоги центра образования «Дистанционные технологии» (ОГБОУ «ЦОДТ») в рамках школьного проекта «Дни профессии» побывали с ознакомительной экскурсией в Рязанском региональном отделении компании «МегаФон».

Сотрудники МегаФона рассказали учащимся о том, как работает сотовая связь, познакомили с историей ее возникновения и развития. Школьники узнали много нового о современных технологиях передачи данных, преимуществах сетей «четвертого» поколения и технических возможностях компании «МегаФон» в регионе. Технические специалисты оператора поделились спецификой своей работы и показали экипировку, с которой осуществляются верхолазные работы. Самые любознательные гости смогли примерить ее на себя.

«Мы очень рады, что мероприятие оказалось интересным и познавательным. А благодаря сотрудникам МегаФона еще и полезным. Теоретическую часть дополнили редкие фотографии первых сотовых телефонов, спецодежда, инвентарь инженеров, контроллеры базовых станций, коммутаторы и много различного оборудования, при помощи которого происходит процесс общения посредством сотовой связи. Все участники встречи получили не только много важной информации, но и массу положительных эмоций», — отметила Ирина Родионова, педагог-психолог центра образования «Дистанционные технологии».

В завершении встречи была организована экскурсия по административно-техническому офису МегаФона, на которой гостям продемонстрировали сложное телекоммуникационное оборудование, благодаря которому, например, осуществляется телефонный звонок, идет SMS-сообщение до адресата и обеспечивается высокоскоростной доступ в интернет по всей территории региона.

«Сегодня практически каждый школьник пользуется мобильным телефоном, но мало кто знает о том, как работает сеть оператора, какие технологии и процессы обеспечивают нашим абонентам возможность звонить друг другу или выходить в интернет. Подобные встречи побуждают познавательный интерес у школьников. Ребята задают вопросы, интересуются деталями, и возможно, именно, после этой экскурсии кто-то всерьез заинтересуется темой и решит связать свою профессию с телекоммуникациями», — отметил директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.


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