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15:56, 3 марта 2017 671
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Рязанской области нужны не все инвесторы — Любимов

Рязанской области нужны не все инвесторы — Любимов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов заявил, что область будет системно работать над привлечением и крупных, и малых инвесторов, но для них будет определенное ограничение.

«Инвесторы должны знать, что в рязанском регионе их предложения не оставят без внимания — благодаря системе кураторства они получат возможность, не стоя в очередях, получить все необходимые разрешения, помощь и поддержку. Это, конечно, не касается экологически вредных проектов — таких инвесторов нам не надо», — заявил политик «Интерфаксу».

Любимов рассказал, что на начало 2017 года в области реализовывалось 198 инвестпроектов в сумме почти на 200 млрд рублей. В основном они касаются импортозамещения, ресурсо- и энергосбережения.

«Но я считаю, что потенциал региона в этом плане намного больше: пока Рязанскую область в плане инвестиций просто недооценивают, и наша задача — изменить такую ситуацию», — подчеркнул врио губернатора.


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