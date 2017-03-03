Рязанские производитель отсудил у конкурента 300 тысяч рублей за копирование бренда

Рязанские производитель полуфабрикатов «Лина» отсудил у конкурента 300 тысяч рублей за незаконное использование бренда. Об этом пишет газета «
Суд установил, что индивидуальный предприниматель из Белорецка Елена Пиоро незаконно производила пельмени под торговой маркой «Сытый папа», права на которую принадлежат «Лине» до 2022 года, и реализовывала продукцию через одноименный интернет-магазин. Товар продавали в Белорецке, Челябинске и Екатеринбурге.
«Лина» предъявила письменные претензии ИП в июне 2015 года, а через полгода обратилась в суд. При этом владелец торговой марки не имеет претензий к интернет-магазину: зарегистрированные права на него не распространяются.
Арбитражные суды двух инстанций обязали ИП Елену Пиоро из Белорецка выплатить компенсацию рязанской компании «Лина», а также не использовать «обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных с ним товаров».
ООО «Лина» принадлежат права на товарные знаки «Сытый папа» и «С пылу с жару» (применительно к замороженным полуфабрикатам). Выручка предприятия в 2015 году составила 1,55 млрд рублей, а чистая прибыль — 29,72 млн рублей.