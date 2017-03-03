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11:53, 3 марта 2017 442
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Рязанские производитель отсудил у конкурента 300 тысяч рублей за копирование бренда

Рязанские производитель отсудил у конкурента 300 тысяч рублей за копирование бренда

Фото: Pixabay.com

Рязанские производитель полуфабрикатов «Лина» отсудил у конкурента 300 тысяч рублей за незаконное использование бренда. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Суд установил, что индивидуальный предприниматель из Белорецка Елена Пиоро незаконно производила пельмени под торговой маркой «Сытый папа», права на которую принадлежат «Лине» до 2022 года, и реализовывала продукцию через одноименный интернет-магазин. Товар продавали в Белорецке, Челябинске и Екатеринбурге.

«Лина» предъявила письменные претензии ИП в июне 2015 года, а через полгода обратилась в суд. При этом владелец торговой марки не имеет претензий к интернет-магазину: зарегистрированные права на него не распространяются.

Арбитражные суды двух инстанций обязали ИП Елену Пиоро из Белорецка выплатить компенсацию рязанской компании «Лина», а также не использовать «обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных с ним товаров».

ООО «Лина» принадлежат права на товарные знаки «Сытый папа» и «С пылу с жару» (применительно к замороженным полуфабрикатам). Выручка предприятия в 2015 году составила 1,55 млрд рублей, а чистая прибыль — 29,72 млн рублей.


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