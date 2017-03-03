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12:14, 3 марта 2017 655
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Рязанка рассказала о группах смерти на «Первом канале». Видео 1

Рязанка рассказала о группах смерти на «Первом канале». Видео

Фото: Pixabay.com

Рязанка Ирина Давыдова рассказала о группах смерти на «Первом канале». Эфир первой части программы «Осторожно: «Синий кит» передачи «Мужское/Женское» вышел в четверг, 2 марта.

Ирина Давыдова после смерти своей дочери выяснила, что та состояла в «Группе смерти» в соцсети.

Рязанка решила провести собственное расследование, вступив в одно из таких сообществ. Она рассказала, что в них подросткам дается список заданий, которые они должны сделать и подтвердить их выполнение. Если задание не выполнялось вовремя, то участник выбывал из «квеста».

Вторая часть программы выйдет в пятницу, 3 марта, в 16:00.

Напомним, 25 декабря 2015 года с многоэтажки упала 12-летняя рязанка. Ранее Первый канал сообщал, что девочка состояла в группах смерти.


© RZN.info

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