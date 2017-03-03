Рязанцы обанкротили липецкий мясокомбинат. Финансовую несостоятельность ОАО «Мясной комбинат «Усманский» признал арбитражный суд Липецкой области. Об этом сообщает
Процесс банкротства ОАО «Мясной комбинат «Усманский» запустили рязанские партнеры предприятия — ООО Группа компаний «Прокс». Компания-истец указала, что долг липецкого мясокомбината образовался из-за просрочки исполнения решения суда. На момент подачи заявления о банкротстве он составил 570 тысяч рублей. Позже к претензиям рязанцев присоединились другие кредиторы. Как оказалось, липецкий комбинат должен газовой компании 22 323 рубля и 41 копеек, а геодезической фирме — 350 913 рублей и 76 копеек. Долг за электроэнергию поставщики выставили в 621 525 рублей и 55 копеек.
Отмечается, что ОАО «Мясной комбинат «Усманский» зарегистрировали в 1996 году. Уставной капитал организации составлял 5 306 рублей. Предприятие в основном занималось мясопереработкой, однако имело право на выращивание трюфелей.