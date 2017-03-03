Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:05, 3 марта 2017 435
 0    0

Рязанца оштрафовали на 30 тысяч рублей за заросший участок

Рязанца оштрафовали на 30 тысяч рублей за заросший участок

Рязанца оштрафовали на 30 тысяч рублей за заросший сорняками участок. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Земельные участки площадью 28,8 гектара в Рязанском районе явлются собственностью мужчины. Специалисты выяснили, что землю не используют для сенокошения, выпаса скота и производства сельскохозяйственной продукции более трех лет.

Владельца земли признали виновным в административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 8.7. и частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ.

Постановление вступило в законную силу.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:46, 3 марта 2017
На встрече с Путиным после отставки Ковалев просил не бросать БСМП — Макаров
15:42, 3 марта 2017
Сотрудники «Мегафона» рассказали рязанским школьникам об истории мобильной связи
15:16, 3 марта 2017
Роспотребнадзор пригрозил рязанскому Дворцу детского творчества временным закрытием из-за грязи
15:05, 3 марта 2017
Рязанца оштрафовали на 30 тысяч рублей за заросший участок
14:42, 3 марта 2017
Руководитель рязанского следственного управления получил медаль «За верность служебному долгу»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 30 675
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
14:26, 2 марта 2017 30 150
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
20:06, 17 февраля 2017 26 748
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 23 333
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 460
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум