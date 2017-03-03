Рязанца оштрафовали на 30 тысяч рублей за заросший участок

Рязанца оштрафовали на 30 тысяч рублей за заросший сорняками участок. Об этом в пятницу, 3 марта,
Земельные участки площадью 28,8 гектара в Рязанском районе явлются собственностью мужчины. Специалисты выяснили, что землю не используют для сенокошения, выпаса скота и производства сельскохозяйственной продукции более трех лет.
Владельца земли признали виновным в административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 8.7. и частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ.
Постановление вступило в законную силу.