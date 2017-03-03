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9:04, 3 марта 2017 288
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Рязань вошла в топ-10 городов России для бюджетных путешествий весной

Рязань вошла в топ-10 городов России для бюджетных путешествий весной

Фото: Pixabay.com

Рязань вошла в топ-10 городов России для бюджетных путешествий весной. Популярные у туристов направления определил сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Рейтинг составили по данным броней гостиниц, апартаментов и хостелов для проживания с 1 марта по 31 мая. Рязань заняла в нем девятую строчку: гости города заплатят за сутки менее 2,3 тысяч рублей.

Список возглавляют Саратов, Ижевск и Самара. В него также попали Смоленск, Пермь, Липецк, Курск, Брянск и Киров. Отмечается, что в среднем туристы платят за номер в российских гостиницах три тысячи рублей в сутки.


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