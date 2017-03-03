Рязань вошла в топ-10 городов России для бюджетных путешествий весной. Популярные у туристов направления определил сервис поиска отелей
Рейтинг составили по данным броней гостиниц, апартаментов и хостелов для проживания с 1 марта по 31 мая. Рязань заняла в нем девятую строчку: гости города заплатят за сутки менее 2,3 тысяч рублей.
Список возглавляют Саратов, Ижевск и Самара. В него также попали Смоленск, Пермь, Липецк, Курск, Брянск и Киров. Отмечается, что в среднем туристы платят за номер в российских гостиницах три тысячи рублей в сутки.