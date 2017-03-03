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9:53, 3 марта 2017 354
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Российские ученые создадут лекарство от всех видов рака через 3-4 года

Российские ученые создадут лекарство от всех видов рака через 3-4 года

Фото: Pixabay.com

Российские ученые создадут лекарство от всех видов рака через 3-4 года. Об этом газете «Известия» заявил замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Андрей Симбирцев.

Симбирцев рассказал, что сейчас исследователи завершают доклинические испытания препарата, который, как предполагается, сможет побороть злокачественные опухоли даже на последних стадиях. По его словам, клинические испытания обычно длятся два-три года.

«К сожалению, быстрее не получится — это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через 3-4 года», — пояснил Симбирцев.

Ученые уже провели опыты на грызунах, у которых развивались меланомы и саркомы.

«Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью», — отметил профессор.

Рабочее название препарата — «Белок теплового шока». Как подчеркнул Симбирцев, его успех был достигнут с помощью космического эксперимента.

«Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл, однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы, которые были спущены на землю и проанализированы в России и Японии», — рассказал Симбирцев.

Побочных эффектов у нового препарата пока не нашли. Окончательный вывод о его полной безопасности специалисты смогут сделать только после завершения доклинических исследований. На это потребуется год.


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