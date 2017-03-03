Российские ученые создадут лекарство от всех видов рака через 3-4 года. Об этом газете «
Симбирцев рассказал, что сейчас исследователи завершают доклинические испытания препарата, который, как предполагается, сможет побороть злокачественные опухоли даже на последних стадиях. По его словам, клинические испытания обычно длятся два-три года.
«К сожалению, быстрее не получится — это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через 3-4 года», — пояснил Симбирцев.
Ученые уже провели опыты на грызунах, у которых развивались меланомы и саркомы.
«Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть уже можно с уверенностью сказать, что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью», — отметил профессор.
Рабочее название препарата — «Белок теплового шока». Как подчеркнул Симбирцев, его успех был достигнут с помощью космического эксперимента.
«Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл, однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За шесть месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы, которые были спущены на землю и проанализированы в России и Японии», — рассказал Симбирцев.
Побочных эффектов у нового препарата пока не нашли. Окончательный вывод о его полной безопасности специалисты смогут сделать только после завершения доклинических исследований. На это потребуется год.