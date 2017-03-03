Роспотребнадзор пригрозил рязанскому Дворцу детского творчества временным закрытием из-за грязи

Рязанское управление Роспотребнадзора пригрозило Дворцу детского творчества приостановкой деятельности на 90 суток, если учреждение не устранит выявленные санитарные нарушения. Об этом RZN.info сообщил один из группы родителей воспитанников, по чьей жалобе ведомство провело проверку. Копия его ответа есть в распоряжении редакции.
Родители рассказали о грязи в кабинетах и особенно в коридорах и туалетах. Роспотребнадзор нашел подтверждение этим словам. В частности, в ответе говорится: «Уборные помещения МАУДО „РГДДТ“ загрязнены и представляют опасность для учащихся».
Ведомство возбудило административное дело в отношении ответственного должностного лица и выдало предписание об устранении нарушений. Его игнорирование и повлечет временное закрытие.
По мнению собеседника RZN.info, в учреждении нужно, как в школах, обязать всех посетителей надевать бахилы.
Во Дворце детского творчества RZN.info заявили, что подобных нарушений Роспотребнадзор не выявлял, а информация о результатах всех проверок публикуется на сайте ДДТ. В разделе сайта «