Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:23, 3 марта 2017 175
 0    0

Приложение Prisma предложит пользователям стать авторами фильтров

Приложение Prisma предложит пользователям стать авторами фильтров

Приложение Prisma выпустит обновление, которое позволит пользователям создавать свои фильтры на основе картин или фотографий, передает Life.

Для самых активных пользователей приложения появится десктоп-клиент, в котором можно будет сделать собственный фильтр, загрузив в него понравившуюся картину. Кроме того, в обновлении появится встроенный «магазин» с фильтрами, которые можно будет загрузить дополнительно. Новые поступления будут добавляться каждую неделю.

Новой опцией также станет функция удаления тех фильтров, которые не нравятся или не нужны.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:14, 3 марта 2017
В Москве сотрудники скорой помощи выучат английский язык к Кубку Конфедераций
11:07, 3 марта 2017
На вокзале Рязань-2 у пьяного мужчины изъяли «синтетику»
10:54, 3 марта 2017
Под Рязанью столкнулись «Киа» и «Хендай»
10:33, 3 марта 2017
Приборный завод завоевал несколько золотых медалей на всероссийских корпоративных играх
10:23, 3 марта 2017
Приложение Prisma предложит пользователям стать авторами фильтров
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:14, 27 февраля 2017 30 209
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
14:26, 2 марта 2017 28 213
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
20:06, 17 февраля 2017 26 588
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 23 012
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 410
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум