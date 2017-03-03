Приложение Prisma предложит пользователям стать авторами фильтров

Приложение Prisma выпустит обновление, которое позволит пользователям создавать свои фильтры на основе картин или фотографий, передает
Для самых активных пользователей приложения появится десктоп-клиент, в котором можно будет сделать собственный фильтр, загрузив в него понравившуюся картину. Кроме того, в обновлении появится встроенный «магазин» с фильтрами, которые можно будет загрузить дополнительно. Новые поступления будут добавляться каждую неделю.
Новой опцией также станет функция удаления тех фильтров, которые не нравятся или не нужны.