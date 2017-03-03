Приборный завод завоевал несколько золотых медалей на всероссийских корпоративных играх

24-26 февраля в Московской области прошли всероссийские соревнования по корпоративным играм.
Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) одержал сразу несколько побед в зимних соревнованиях «Ростех — Российские корпоративные игры».
Команда предприятия победила в сдаче норм ГТО и завоевала Кубок «ГТО-Ростех». Также первое место заняла женская волейбольная команда, а мужская баскетбольная команда стала третьей.
В личном зачете работники завода завоевали пять первых мест: по классическому жиму (мужчины и женщины), по горнолыжному спорту (женщины), по настольному теннису (женщины) и по подтягиванию на перекладине (мужчины).
Теперь в копилке заводских спортсменов две медали «серебро» и «бронза».
«Спортсмены очень старались, и результат не заставил себя ждать. Успешное выступление ГРПЗ на играх Ростеха — это не только слаженность и мастерство команды, но и систематическая поддержка физкультуры и спорта на нашем предприятии», — отметил заместитель директора по социальным вопросам ГРПЗ Георгий Данелия.
Каждый год работники завода сдают нормы ГТО, заводские личные и командные первенства по разным видам спорта, состязания различных уровней. На зимнем этапе игр ГРПЗ представляла команда из 34 человек. Всего же в играх приняли участие команды 45 предприятий Госкорпорации, общей численностью более 850 человек.
Справка
На базе Рязанского приборного завода находятся спортивный клуб «Волна» и тренажерный зал, в которых работают 12 спортивных групп и секций. В них занимаются более 300 человек. Во многих подразделениях установлены теннисные столы. Предприятие арендует спортивные сооружения для тренировок, соревнований, оздоровительных занятий своих работников.