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13:14, 3 марта 2017 172
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Ночью Рязань очищали 60 единиц техники

Ночью Рязань очищали 60 единиц техники

Фото: Администрация Рязани

В ночь на пятницу, 3 марта, Рязань очищали 60 единиц техники. Об этом сообщил сайт администрации города.

Снег вывозили с улиц Черновицкой, Гагарина, Гоголя, Дзержинского, Есенина, путепроводов на Первомайском проспекте и улице Есенина. Всего вывезли 307 кубометров скола льда и грунтовых наносов.

Днем тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы будут очищать более двухсот рабочих, пять тракторов, два погрузчика и четырнадцать самосвалов. Опасные участки дороги обработают песком и солью.

С начала зимнего периода с улиц города было вывезено 125 742 кубометра снега.


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