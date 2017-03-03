Ночью Рязань очищали 60 единиц техники

В ночь на пятницу, 3 марта, Рязань очищали 60 единиц техники. Об этом
Снег вывозили с улиц Черновицкой, Гагарина, Гоголя, Дзержинского, Есенина, путепроводов на Первомайском проспекте и улице Есенина. Всего вывезли 307 кубометров скола льда и грунтовых наносов.
Днем тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы будут очищать более двухсот рабочих, пять тракторов, два погрузчика и четырнадцать самосвалов. Опасные участки дороги обработают песком и солью.
С начала зимнего периода с улиц города было вывезено 125 742 кубометра снега.