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13:08, 3 марта 2017 738
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На личном приеме Макаров решил вопросы с ремонтом Станкозаводской и автобусом для спортшколы

На личном приеме Макаров решил вопросы с ремонтом Станкозаводской и автобусом для спортшколы

Станкозаводскую улицу в Рязани отремонтируют к июлю. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Макаров на личном приеме в пятницу, 3 марта, в ответ на просьбу жительницы Канищева. По ее словам, в последний раз дорогу чинили в 2008 году и не на всем протяжении.

Присутствовавший на приеме глава администрации города Олег Булеков заверил, что на этот раз улицу комплексно отремонтируют на участке от Октябрьской до Интернациональной. Начать планируют в мае. Также Макаров и Булеков поддержали предложение рязанки озеленить разделительную полосу Станкозаводской между улицами Бирюзова и Интернациональной.

Жительница Горрощи попросила привести в порядок двор дома №40 по улице Гагарина. По словам Макарова, проект на этот двор уже есть, его реализуют к осени.

Рязанец, чей ребенок занимается в спортшколе «Олимпиец», попросил новый автобус для поездок на соревнования и тренировки. Директор школы Владимир Скрипченко подтвердил, что имеющегося автобуса и микроавтобуса не хватает для доставки 1 300 детей на три загородные базы и на чемпионаты в другие города. К тому же автобус проработал десять лет, и в этом году его, по закону, придется списать. Макаров пообещал решить этот вопрос совместно с региональным министерством спорта и молодежной политики в ближайшее время.

Жительница села Чернобаево Старожиловского района пожаловалась на старый школьный спортзал, обустроенный в бывшем ДК. Депутат заметил, что был в этом районе, и попросил первого замминистра образования Ольгу Колесник включить школу в профильную программу и сделать ремонт до начала следующего учебного года.

Андрей Макаров — председатель бюджетного комитета Госдумы, представляет Рязанскую область.


© RZN.info

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