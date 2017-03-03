Любимов постарается привести в Рязань Гергиева и будет публично читать книги

Врио рязанского губернатора Николай Любимов попросит знаменитого дирижера Валерия Гергиева выступить в городе. Об этом он заявил на встрече с активистками регионального отделения «Единой России» в пятницу, 3 марта. Он обратится к музыканту вместе с депутатом Госдумы Андреем Макаровым.
Директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина сообщила, что договорилась с главой региона об участии в проекте «
После встречи политику выдали читательский билет библиотеки. Гришина порекомендовала ему взять роман Евгения Водолазкина «Авиатор».