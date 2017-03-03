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15:39, 3 марта 2017 115
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Любимов постарается привести в Рязань Гергиева и будет публично читать книги

Любимов постарается привести в Рязань Гергиева и будет публично читать книги

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов попросит знаменитого дирижера Валерия Гергиева выступить в городе. Об этом он заявил на встрече с активистками регионального отделения «Единой России» в пятницу, 3 марта. Он обратится к музыканту вместе с депутатом Госдумы Андреем Макаровым.

Директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина сообщила, что договорилась с главой региона об участии в проекте «С книгой по жизни». В его рамках известные рязанцы публично читают вслух классические произведения. Любимов подтвердил, что присоединится к проекту. Выбранную книгу он не назвал.

После встречи политику выдали читательский билет библиотеки. Гришина порекомендовала ему взять роман Евгения Водолазкина «Авиатор».


© RZN.info

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