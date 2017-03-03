Касимовец проведет в колонии восемь лет за попытку убить жену

Житель Касимовского района проведет в колонии восемь лет за попытку убить жену. Об этом в пятницу, 3 марта,
Ночью 20 июня 2016 года мужчина из ревности напал на вернувшуюся от гостей супругу. Он нанес ей удары лезвием топора по голове, туловищу и конечностям. Кроме этого, он бил женщину ногами.
Пострадавшая смогла из коридора добраться до находившейся в комнате кровати. Муж, обещая убить ее и себя, попытался ударить жену в сердце туристическим ножом. Она не дала супругу сделать этого, перехватив ножь ладонями. На крики женщины прибежали двое и, выбив из окна москитную сетку, залезли в дом.
Медики зафиксировали на теле пострадавшей не менее 70 повреждений, которые расценили как легкий и средний вред здоровью.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда еще не вступил в силу. Его могут обжаловать.